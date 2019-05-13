В Україні вакцини проти кору стали безкоштовними для усіх, незалежно від віку

Відтепер в Україні безкоштовно вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи зможуть дорослі, не залежно від віку. Також вакцинувати можна дітей віком від 6 місяців.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Раніше безкоштовно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років, які контактували з хворими, а також – люди, які належать до груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти).

У МОЗ зазначили, що кількість хворих на кір серед населення старшого віку постійно зростає. Однак дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору для формування імунітету.

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Що стосується немовлят, то раніше першу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи дитині робили у віці 12 місяців. Відтепер це можливо робити з 6, оскільки для малюків кір особливо небезпечний і може призвести до смерті.

Однак у цьому випадку така доза вакцини не зараховується як перша, а вважається "нульовою". Подальші планові вакцинації потрібно проводити згідно з Календарем профілактичних щеплень: в 12 місяців (перша доза вакцини КПК) і 6 років (друга доза).

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Де можна зробити щеплення? У комунальному медзакладі, де пацієнт підписав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. На початку літа вакцинувати безоплатно будуть також у приватних медзакладах та у лікарів-ФОПів, які підписали договір з Національною службою здоров’я України.

Як запевнили у МОЗ, всі області України повністю забезпечені вакцинами. Кожен пацієнт може перевірити наявність вакцин в області онлайн.

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