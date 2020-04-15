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В Україні від COVID-19 померли 7 лікарів

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Від коронавірусу поемрли 7 лікарів / Getty Images

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксували 98 смертей від коронавірусу, серед них і семеро лікарів. Відомо, що вони перебували за кордоном протягом останніх 14 днів.

Усі померлі мали позитивний результат ПЛР-тесту, повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я у фейсбуці.

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Загалом мовиться про 8 хворих на коронавірус, які померли за останню добу, 7 з них – медики. 

Вісім осіб з поміж померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів та лише в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Серед померлих осіб 7 медичних працівників,
– мовиться у повідомленні.

Загалом в Україні від коронавірусу померли вже 98 людей, 79% з яких мали хронічні захворювання:

  • важкі серцево-судинні захворювання;
  • цукровий діабет;
  • новоутворення;
  • захворювання нирок;
  • легень;
  • ожиріння.

Наразі показник смертності від коронавірусу в Україні складає 2,9%.

Що відомо про українських лікарів з COVID-19?Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що на коронавірус в Україні вже заразилися 334 медичних працівники. Він наголосив, що в усьому світі прослідковується масове зараження медиків коронавірусом. Тільки в Італії захворіли понад 9 тисяч лікарів та медсестер – це 12% від загального числа заражених.

Перебіг коронавірусу
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Здоров'я Новини України Жертви Коронавірус в Україні Лікарня Медицина
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