В Україні від COVID-19 померли 7 лікарів

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксували 98 смертей від коронавірусу, серед них і семеро лікарів. Відомо, що вони перебували за кордоном протягом останніх 14 днів.

Усі померлі мали позитивний результат ПЛР-тесту, повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я у фейсбуці.

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Загалом мовиться про 8 хворих на коронавірус, які померли за останню добу, 7 з них – медики.

Вісім осіб з поміж померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів та лише в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Серед померлих осіб 7 медичних працівників,

– мовиться у повідомленні.

Загалом в Україні від коронавірусу померли вже 98 людей, 79% з яких мали хронічні захворювання:

важкі серцево-судинні захворювання;

цукровий діабет;

новоутворення;

захворювання нирок;

легень;

ожиріння.

Наразі показник смертності від коронавірусу в Україні складає 2,9%.

Що відомо про українських лікарів з COVID-19?Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що на коронавірус в Україні вже заразилися 334 медичних працівники. Він наголосив, що в усьому світі прослідковується масове зараження медиків коронавірусом. Тільки в Італії захворіли понад 9 тисяч лікарів та медсестер – це 12% від загального числа заражених.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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