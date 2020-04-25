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В Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість людей за добу

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Україна встановила позитивний рекорд
Україна встановила позитивний рекорд / Getty Images

Станом на 25 квітня в Україні зафіксували 8 тисяч 125 випадків коронавірусу. Водночас вдалося встановити позитивний рекорд: за добу одужала 181 людина.

Голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу розповів, що серед 181 людини – 19 дітей, повідомляє 24 канал.

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Це чудовий рекорд. За такий рекорд я хочу подякувати нашим лікарям та медичним працівникам,
– сказав Степанов.

Напередодні Кабмін ухвалив постанову, що визначає умови, за яких медики, залучені до боротьби з COVID-19, отримуватимуть на 300% підвищені зарплати. Заклади охорони здоров'я отримуватимуть оплату за надані послуги через НСЗУ.

Зауважимо, що за минулу добу в Україні кількість інфікованих зросла на 478 випадків. Загалом одужало 782 пацієнти, а 201 – померло.

Скільки випадків коронавірус у кожній області – читайте тут.

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Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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