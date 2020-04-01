Станом на вечір 1 квітня в Україні підтвердили 794 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу підтвердили 125 випадків захворювання.

Про нові випадки захворювання на коронавірус повідомляє Центр громадського здоров'я України.

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Крім того, внаслідок епідемії коронавірусу, в Україні померли вже 20 людей. Нові 3 випадки смертей зафіксовані впродовж останньої доби.

Крім того, 13 людей в Україні вже змогли одужати після коронавірусу. З них троє – за останню добу.

Загалом від початку епідемії до Центру громадського здоров'я надійшло 3 тисячі 834 підозри на коронавірус. З них 2 тисячі 756 – не підтвердилися. Нині перевіряються ще 284 підозри.