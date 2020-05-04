В Україні відновлюють проведення планових операцій, але з однією умовою

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про відновлення планових операцій та госпіталізацій. Найближчим часом лікарні зможуть прийняти пацієнтів. Втім, Міністерство охорони здоров'я вводить обов'язкове тестування на COVID-19, усіх пацієнтів, які потребують госпіталізації.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 Канал.

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Як відомо, на час карантину МОЗ заборонили планові операції. Наразі минуло близько 50 днів, українські пацієнти потребують проведення операцій та госпіталізацій.

Максим Степанов “В нас дійсно є вже необхідність проведення операцій, в тому числі за життєвими показниками. Було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни до 211. Вже відразу після опублікування, думаю вже завтра, в нас в країні будуть дозволені проведення планових операцій, планових госпіталізацій виключно за життєвими показниками”.

Втім, аби убезпечити лікарів та медиків та не допустити поширення коронавірусної хвороби, усіх пацієнтів, перед госпіталізацією тестуватимуть на COVID-19.

Максим Степанов “Проведення операцій будуть проводитися виключно після тестування методом ПЛР. ”

У МОЗ вважають, що таким чином зможуть знизити ризики інфікування медичних працівників до нуля.

Важливо! Станом на 4 травня в Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус нового типу. За останню добу вдалося встановити ще 418 випадків зараження, з яких 15 летальних. Серед медичних працівників виявили 2 387 випадків інфікування, 18 медиків, на жаль, померли від ускладнень.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 канал

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