В Україні одужав перший хворий від коронавірусу
У Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест показав негативний результат.
Про це повідомив Володимир Зеленський. Пацієнту з Чернівців нещодавно зробили повторний лабораторний аналіз, який вдруге підтвердив, що чоловік вже здоровий.
Тим часом У Чернівцях на коронавірус захворіло ще 5 людей
Можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу,
– сказав Зеленський.
Сьогодні пацієнта виписують з лікарні і він повернеться додому.
За словами Зеленського, це найприємніша новина за останні дні і вона свідчить, що все буде добре.
Зеленський повідомив про одужання першого українця від коронавірусу: відео
Скільки підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні?Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.
Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.
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