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В Україні одужав перший хворий від коронавірусу

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В Україні одужав хворий від коронавірусу / 24 канал

У Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест показав негативний результат.

Про це повідомив Володимир Зеленський. Пацієнту з Чернівців нещодавно зробили повторний лабораторний аналіз, який вдруге підтвердив, що чоловік вже здоровий.

Тим часом У Чернівцях на коронавірус захворіло ще 5 людей

Можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу,
– сказав Зеленський.

Сьогодні пацієнта виписують з лікарні і він повернеться додому.

За словами Зеленського, це найприємніша новина за останні дні і вона свідчить, що все буде добре.

Зеленський повідомив про одужання першого українця від коронавірусу: відео

Скільки підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні?Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини Чернівців Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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