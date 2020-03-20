В Україні одужав перший хворий від коронавірусу

У Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест показав негативний результат.

Про це повідомив Володимир Зеленський. Пацієнту з Чернівців нещодавно зробили повторний лабораторний аналіз, який вдруге підтвердив, що чоловік вже здоровий.

Тим часом У Чернівцях на коронавірус захворіло ще 5 людей

Можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу,

– сказав Зеленський.

Сьогодні пацієнта виписують з лікарні і він повернеться додому.

За словами Зеленського, це найприємніша новина за останні дні і вона свідчить, що все буде добре.

Зеленський повідомив про одужання першого українця від коронавірусу: відео

Скільки підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні?Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.



Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу