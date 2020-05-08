В Україні виявили 14 195 випадків зараження коронавірусом
Станом на 8 травня в Україні зафіксували 504 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу у п'ятницю, 8 травня.
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За останню добу захворіли 504 людини. Серед нових хворих – 44 дитини і 98 медпрацівників. 237 осіб госпіталізовано.
Загальна кількість заражених з початку епідемії – 14 195, серед них – 2 758 медичних працівників.
За добу одужали 310 людей – рекордна кількість наразі. Всього пацієнтів, які побороли коронавірус, в Україні є 2 706.
На жаль, підтверджено 21 новий летальний випадок (загальна кількість смертей – 361). За словами Степанова, усі люди також мали інші супутні захворювання.
Кількість заражених коронавірусом в областях
- Вінницька область — 514 випадків;
- Волинська область — 424 випадки;
- Дніпропетровська область — 652 випадки;
- Донецька область — 91 випадок;
- Житомирська область — 480 випадків;
- Закарпатська область — 644 випадки;
- Запорізька область — 312 випадків;
- Івано-Франківська область — 1078 випадків;
- Кіровоградська область — 408 випадків;
- м. Київ — 1721 випадок;
- Київська область — 935 випадків;
- Львівська область — 660 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 179 випадків;
- Одеська область — 583 випадки;
- Полтавська область — 239 випадків;
- Рівненська область — 855 випадків;
- Сумська область — 147 випадків;
- Тернопільська область — 959 випадків;
- Харківська область — 478 випадків;
- Херсонська область — 149 випадків;
- Хмельницька область — 148 випадків;
- Чернівецька область — 2097 випадків;
- Черкаська область — 331 випадок;
- Чернігівська область — 69 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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