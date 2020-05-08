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В Україні виявили 14 195 випадків зараження коронавірусом

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В Україні виявили 14 195 випадків зараження коронавірусом
В Україні виявили 14 195 випадків зараження коронавірусом / Getty Images

Станом на 8 травня в Україні зафіксували 504 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу у п'ятницю, 8 травня.

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За останню добу захворіли 504 людини. Серед нових хворих – 44 дитини і 98 медпрацівників. 237 осіб госпіталізовано.

Загальна кількість заражених з початку епідемії – 14 195, серед них – 2 758 медичних працівників.

За добу одужали 310 людей – рекордна кількість наразі. Всього пацієнтів, які побороли коронавірус, в Україні є 2 706.

На жаль, підтверджено 21 новий летальний випадок (загальна кількість смертей – 361). За словами Степанова, усі люди також мали інші супутні захворювання.

Кількість заражених коронавірусом в областях

  • Вінницька область — 514 випадків;
  • Волинська область — 424 випадки;
  • Дніпропетровська область — 652 випадки;
  • Донецька область — 91 випадок;
  • Житомирська область — 480 випадків;
  • Закарпатська область — 644 випадки;
  • Запорізька область — 312 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1078 випадків;
  • Кіровоградська область — 408 випадків;
  • м. Київ — 1721 випадок;
  • Київська область — 935 випадків;
  • Львівська область — 660 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 179 випадків;
  • Одеська область — 583 випадки;
  • Полтавська область — 239 випадків;
  • Рівненська область — 855 випадків;
  • Сумська область — 147 випадків;
  • Тернопільська область — 959 випадків;
  • Харківська область — 478 випадків;
  • Херсонська область — 149 випадків;
  • Хмельницька область — 148 випадків;
  • Чернівецька область — 2097 випадків;
  • Черкаська область — 331 випадок;
  • Чернігівська область — 69 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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