В Україні виявили 5710 випадків зараження коронавірусом

В Україні лабораторно підтвердили 261 новий випадок інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ. Станом на 20 квітня в Україні – 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний (+10 за добу), 359 пацієнтів одужали.

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За добу зафіксовано 261 новий випадок. Найбільше хворих виявили у Чернівецькій області – 906.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу по областях Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 158 випадків;

Дніпропетровська область — 118 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 226 випадків;

Закарпатська область — 196 випадків;

Запорізька область — 134 випадки;

Івано-Франківська область — 512 випадків;

Кіровоградська область — 246 випадків;

м. Київ — 850 випадків;

Київська область — 333 випадки;

Львівська область — 253 випадки;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 137 випадків;

Полтавська область — 63 випадки;

Рівненська область — 312 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 414 випадків;

Харківська область — 73 випадки;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 49 випадків;

Чернівецька область — 906 випадків;

Черкаська область — 165 випадків;

Чернігівська область — 12 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Станом на ранок 20 квітня 2020 року до Центру надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку таких повідомлень є 17822.



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