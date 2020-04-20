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В Україні виявили 5710 випадків зараження коронавірусом

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В Україні виявили нові випадки зараження коронавірусом / Unsplash

В Україні лабораторно підтвердили 261 новий випадок інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ. Станом на 20 квітня в Україні – 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний (+10 за добу), 359 пацієнтів одужали.

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За добу зафіксовано 261 новий випадок. Найбільше хворих виявили у Чернівецькій області – 906.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу по областях

Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 158 випадків;
Дніпропетровська область — 118 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 226 випадків;
Закарпатська область — 196 випадків;
Запорізька область — 134 випадки;
Івано-Франківська область — 512 випадків;
Кіровоградська область — 246 випадків;
м. Київ — 850 випадків;
Київська область — 333 випадки;
Львівська область — 253 випадки;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 137 випадків;
Полтавська область — 63 випадки;
Рівненська область — 312 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 414 випадків;
Харківська область — 73 випадки;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 906 випадків;
Черкаська область — 165 випадків;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 20 квітня 2020 року до Центру надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку таких повідомлень є 17822.


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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
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