В Україні виявили 8617 хворих на коронавірус
В Україні підтвердили 8617 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За останню добу це число збільшилося на 492.
Станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. Про це повідомили у МОЗ.
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Найбільшу кількість інфікованих підтвердили у Чернівецькій області – 1341. У столиці України 1188 хворих на коронавірусну інфекцію.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена: області
Вінницька область — 388 випадків;
Волинська область — 241 випадок;
Дніпропетровська область — 292 випадки;
Донецька область — 29 випадків;
Житомирська область — 348 випадків;
Закарпатська область — 329 випадків;
Запорізька область — 182 випадки;
Івано-Франківська область — 731 випадок;
Кіровоградська область — 323 випадки;
м. Київ — 1188 випадків;
Київська область — 542 випадки;
Львівська область — 348 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 111 випадків;
Одеська область — 220 випадків;
Полтавська область — 172 випадки;
Рівненська область — 508 випадків;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 607 випадків;
Харківська область — 147 випадків;
Херсонська область — 87 випадків;
Хмельницька область — 70 випадків;
Чернівецька область — 1341 випадок;
Черкаська область — 257 випадків;
Чернігівська область — 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
До Центру громадського здоров’я України надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як відрізнити симптоми коронавірусу від інших інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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