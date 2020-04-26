В Україні виявили 8617 хворих на коронавірус

В Україні підтвердили 8617 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За останню добу це число збільшилося на 492.

Станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. Про це повідомили у МОЗ.

Читайте також У запорізькому гуртожитку зафіксували спалах коронавірусу: що відомо Найбільшу кількість інфікованих підтвердили у Чернівецькій області – 1341. У столиці України 1188 хворих на коронавірусну інфекцію. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: області Вінницька область — 388 випадків;

Волинська область — 241 випадок;

Дніпропетровська область — 292 випадки;

Донецька область — 29 випадків;

Житомирська область — 348 випадків;

Закарпатська область — 329 випадків;

Запорізька область — 182 випадки;

Івано-Франківська область — 731 випадок;

Кіровоградська область — 323 випадки;

м. Київ — 1188 випадків;

Київська область — 542 випадки;

Львівська область — 348 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 111 випадків;

Одеська область — 220 випадків;

Полтавська область — 172 випадки;

Рівненська область — 508 випадків;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 607 випадків;

Харківська область — 147 випадків;

Херсонська область — 87 випадків;

Хмельницька область — 70 випадків;

Чернівецька область — 1341 випадок;

Черкаська область — 257 випадків;

Чернігівська область — 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До Центру громадського здоров’я України надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлень про підозру на COVID-19.



Як відрізнити симптоми коронавірусу від інших інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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