Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками зазначила, що на території України виявили небезпечну партію презервативів Durex .

Український представник компанії ТОВ "РЕККІТТ БЕНКІЗЕР УКРАЇНА" придбали вироби свого бренду в інтернеті трьох серій, щоб покращити контроль своєї продукції.

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Раніше серії 1000433147, 1000494067, 1000474803 не були допущені в обіг та вважалися знищеними.

Повна назва – "Презервативи латексні з силіконовою змазкою Durex RealFeel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт." партії №: 1000433147, 1000494067, 1000474803. Виробником презервативів є Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Велика Британія.



В Україні виявили небезпечну партію презервативів Durex

Зазначені партії не відповідають вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів. Через що вони не отримали дозвіл на продаж, проте незаконним чином з’явилися на ринку.

Щоб захистити споживачів від небезпечної продукції, український представник звернувся до правоохоронних органів країни.

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