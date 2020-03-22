В Україні виявили нових 16 випадків коронавірусу, – Кузін

В Україні, 22 березня, зафіксували ще 16 випадків захворювання на Covid-19. Таким чином загальна кількість випадків збільшилась з 47 до 63. 22 людини перебувають у важкому стані.

Про це повідомив виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін в ефірі одного з телеканалів. Він не уточнив, у яких саме регіонах України зафіксували нові випадки.

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За його словами, станом на вечір неділі в Україні загалом є 645 підозр і 63 підтверджених випадки зараження коронавірусом.

Кузін також зазначив, що за останню добу зафіксовано 114 підозр на коронавірус.

Водночас за словами речниці ЦГЗ Валерії Сало, 14 випадків інфікування виявили у Києві, 1 — у Львові та 1 — на Київщині.

Сало також уточнила, що усі 14 випадків, виявлених у Києві — це пасажири одного літака, який прилетів з Женеви.

Відзначимо, що сьогодні в Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу. Найдивніше, що інформацію оприлюднив офіційний Центр громадського здоров'я.

Мовиться про повідомлення про те, що у Чернівецький області нібито одужали від коронавірусної інфекції 8 нових пацієнтів. Через деякий час Чернівецька ОДА і МОЗ спростували це.

Згодом у МОЗ пояснили, що у 8 людей було зафіксовано підозру на Covid-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на коронавірус, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції.

У яких областях України зафіксовані випадки зараження коронавірусом: (попередні дані ЦГЗ)

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область (1 летальний);

Івано-Франківська область (1 летальний);

Київ;

Київська область;

Львівська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область (1 летальний).

Зверніть увагу! Про одужання першої людини в Україні стало відомо 20 березня. У 39-річного чоловіка з Чернівців тести на коронавірусу двічі були негативними.



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