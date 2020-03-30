Від коронавірусу в Україні померли вже 11 людей

Станом на ранок 30 березня в Україні підтвердили коронавірус у 480 людей. За останню добу підтвердили 62 нових випадків захворювання.

Інформацію про загальну кількість хворих в Україні повідомляє Центр громадського здоров'я.

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Станом на 10 ранку 30 березня в Україні підтвердили 480 випадків захворювання на коронавірус, з яких 62 – за останню добу. Внаслідок епідемії померли вже 11 українців.

Кількість хворих на коронавірус у регіонах України:

Вінницька область – 23 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 8 випадків;

Донецька область – 6 випадків;

Житомирська область – 5 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 11 випадків;

Івано-Франківська область – 41 випадок;

Кіровоградська область – 4 випадки;

місто Київ – 102 випадки;

Київська область – 49 випадків;

Львівська область – 6 випадків;

Луганська область – 2 випадки;

Одеська область – 8 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 9 випадків;

Тернопільська область – 60 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 1 випадок;

Хмельницька область – 2 випадки;

Чернівецька область – 75 випадків;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.

На жаль, у Міністерства охорони здоров'я України немає інформації про кількість хворих в окупованих Криму і на Донбасі. Втім за даними російської влади, яка тимчасово несе відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованій нею території, у Криму підтвердили 24 випадки хвороби.

Наразі єдиним регіоном, де в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.



Дані про епідемію коронавірусу в Україні станом на ранок 30 березня / інфографіка Центру громадського здоров'я

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