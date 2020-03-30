Від коронавірусу в Україні померли вже 11 людей
Станом на ранок 30 березня в Україні підтвердили коронавірус у 480 людей. За останню добу підтвердили 62 нових випадків захворювання.
Інформацію про загальну кількість хворих в Україні повідомляє Центр громадського здоров'я.
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Станом на 10 ранку 30 березня в Україні підтвердили 480 випадків захворювання на коронавірус, з яких 62 – за останню добу. Внаслідок епідемії померли вже 11 українців.
Кількість хворих на коронавірус у регіонах України:
Вінницька область – 23 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 8 випадків;
Донецька область – 6 випадків;
Житомирська область – 5 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 11 випадків;
Івано-Франківська область – 41 випадок;
Кіровоградська область – 4 випадки;
місто Київ – 102 випадки;
Київська область – 49 випадків;
Львівська область – 6 випадків;
Луганська область – 2 випадки;
Одеська область – 8 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 11 випадків;
Сумська область – 9 випадків;
Тернопільська область – 60 випадків;
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 1 випадок;
Хмельницька область – 2 випадки;
Чернівецька область – 75 випадків;
Черкаська область – 50 випадків;
Чернігівська область – 2 випадки.
На жаль, у Міністерства охорони здоров'я України немає інформації про кількість хворих в окупованих Криму і на Донбасі. Втім за даними російської влади, яка тимчасово несе відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованій нею території, у Криму підтвердили 24 випадки хвороби.
Наразі єдиним регіоном, де в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.
Дані про епідемію коронавірусу в Україні станом на ранок 30 березня / інфографіка Центру громадського здоров'я
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