В Україні вперше евакуювали хвору дитину спецлітаком: відео

Евакуацію провели центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Донецької області та міста Києва разом з іншими спецслужбами.

12-річну дівчинку, яка перебувала у важкому стані, доставили до аеродрому в Краматорську з обласного відділення нейрохірургії лікарні міста Лиман Донецької області, зазначили у прес-службі МОЗ України.

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27 лютого дитину спеціалізованим літаком транспортували з Краматорська до Києва. У МОЗ наголосили, що евакуацію провели за підтримки волонтерів та активістів.



Перша аеромедична евакуація в Україні

Хвору лікуватимуть у столичному Інституті нейрохірургії імені Ромоданова. Зараз дівчинка перебуває у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології інституту, її готують до операції.

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