В Україні вперше евакуювали хвору дитину спецлітаком: відео

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Фото з місця події
Фото з місця події / moz.gov.ua

Евакуацію провели центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Донецької області та міста Києва разом з іншими спецслужбами.

12-річну дівчинку, яка перебувала у важкому стані, доставили до аеродрому в Краматорську з обласного відділення нейрохірургії лікарні міста Лиман Донецької області, зазначили у прес-службі МОЗ України.

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27 лютого дитину спеціалізованим літаком транспортували з Краматорська до Києва. У МОЗ наголосили, що евакуацію провели за підтримки волонтерів та активістів.

Перша аеромедична евакуація в Україні
Перша аеромедична евакуація в Україні

Хвору лікуватимуть у столичному Інституті нейрохірургії імені Ромоданова. Зараз дівчинка перебуває у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології інституту, її готують до операції. 

Дивіться відео: в Україні вперше провели аеромедичну евакуацію

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Теги: Новини Києва Здоров'я Лікування Медицина авіація Новини Краматорська Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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