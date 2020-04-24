В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора однорічному хлопчику Назару.

Про це повідомила журналіст Ірина Заславець на своїй сторінці у фейсбуці.

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Донором став громадянин Німеччини. Останні півтора місяця Назар жив в стерильному боксі Охматдиту і не мав імунітету.

Вбити його могла будь-яка інфекція. Назарчик не мав імунітету. Взагалі. Комбінований імунодефіцит – це тяжка генетична недуга, від якої колись уже помер його братик. Сам же хлопчик від народження хворів і не вибував з лікарень, а нещодавно лікарі шокували: його врятує лише трансплантація кісткового мозку,

– пояснила Заславець.

Охматдит звернувся до Українського реєстру донорів кісткового мозку. Згодом вони знайшли донора в Німеччині. Найважчим виявилося доправити кістковий мозок в Україну, адже через карантин були скасовані авіа та транспортне пасажирське сполучення.

Кістковий мозок вдалося перевезти в Україну. Згодом, 1 квітня, медики провели операцію.

"Назарчик почуває себе добре, він набирає вагу, а мама плаче, коли дякує лікарям і абсолютно чужому їй хлопцеві, які врятував життя її сину", – додала журналістка.

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