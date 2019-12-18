В Україні вперше виправдали чоловіка, який вирощував марихуану

Суд вперше повністю виправдав чоловіка, якого звинувачували в незаконному вирощуванні канабісу. Чоловік вирощував коноплю для лікування больового синдрому.

Віталія Румянцева, який має інвалідність першої групи, виправдали у справі про незаконне вирощування канабісу в лікувальних цілях, повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини.

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Судовий процес тривав два роки. Звинувачення спочатку просило для нього тюремний термін, а згодом наполягало на штрафі.

Втім, захист запевняв, що Румянцев невинний і вирощував марихуану для лікування больового синдрому.

Він курив марихуану, щоб полегшити біль у суглобах, і півтора року тому посадив у себе на ділянці вісім кущів конопель. На Румянцева доніс сусід, до нього з обшуком прийшла поліція. До восьми кущів правоохоронці докинули дикорослу коноплю, і вісім кущів перетворилися на триста,

— зазначають правозахисники.



Суд виправдав Віталія Рум'янцева за вирощування канабісу в медичних цілях/Фото: helsinki.org.ua

Справа Румянцева викликала суспільний інтерес, і до неї долучилися правозахисники, а також активісти, які виступають за легалізацію марихуани.

17 грудня суд визнав неприйнятними докази, а факт вирощування саме 18 кущів недоведеним.