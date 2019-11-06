В Україні вперше заново сформували обличчя підлітку

У Львові вперше в Україні українські та закордонні хірурги провели операцію із формування обличчя. Хлопця оперували впродовж 12 годин кілька бригад хірургів, до складу яких увійшли спеціалісти з Торонто і Львова.

Пацієнтом став 16-річний В'ячеслав з Волновахи Донецької області, який чекав на операцію 14 років, повідомляє Zaxid.net.

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Цієї операції підліток чекав 14 років. У два роки хлопчик отримав глибокий електроопік носа. Через травму у нього розвинувся дефект кінчика носа, що спотворював обличчя. Дитина росла, збільшувалася у розмірах голова, мінялися пропорції між носом і іншими частинами тіла.

Та через травму частина черепа хлопчика розвивалася не так, як треба. Виникли й проблеми з диханням, мовленням та психологічні.



Українські та канадські хірурги відновили обличчя підлітку

Хірурги Львова, які стежать за новинками, досягненнями колег з інших країн, кажуть: такої складності операцію з ринопластики в Україні зробили вперше.

Для операції вони використовували власні тканини пацієнта. Наприклад, щоб покрити внутрішню і зовнішню поверхню носа, лікарі брали частину шкіри з передпліччя хлопця і підключали її до кровоплину. Для відновлення хрящового каркаса носа у хлопця взяли частину реберного хряща.

Якщо оцінювати вигляд хлопця за 10-бальною шкалою, то зараз він виглядає на 8 балів. А після операції не минуло ще й тижня. Згодом, сподіваємося, буде ще краще,

– розповів заступник головного лікаря 8-ї міської клінічної лікарні Ігор Стояновський.

Зараз лікарі не дозволяють побачити В'ячеслава, але обіцяють, що приблизно через півтора-два місяці, коли остаточно все загоїться, дозволять його сфотографувати.

Лікарі з Канади вже не вперше приїжджають в Україну і надають допомогу, насамперед, військовим.

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