В Україні втричі збільшили кількість тестувань на коронавірус, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість щоденних тестувань на коронавірусну інфекцію збільшили втричі. Це важливо, аби зупинити поширення COVID-19 та врятувати життя українців.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців.
Читайте також: Нове звернення Зеленського: головне, про що говорив президент
За словами Зеленського це важливо, адже своєчасне виявлення вірусу може зупинити його розповсюдження та врятувати життя українців.
Відтак, президент закликав усіх громадян, які контактували з хворими, або мають ознаки ГРВІ, звертатися до сімейного лікаря чи телефонувати у швидку допомогу.
Захворіти на коронавірус не соромно. Будь ласка, не бійтесь! І тим паче не думайте, що воно якось обійдеться, а звертайтеся до лікаря,
– заявив Зеленський.
Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського
Читайте також
-
В Україні від коронавірусу одужали 119 людей: статистика по областяхсьогодні , 16:34
-
В першій країні вилікувалися усі хворі на COVID-19сьогодні , 16:58
-
Міноборони США звинувачує РФ у поширенні фейків про коронавіруссьогодні , 17:03
-
Молоді люди мають перехворіти на COVID-19: науковці знайшли шлях виходу з карантинусьогодні , 10:44
-
У Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть монахасьогодні , 09:56
-
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертівсьогодні , 17:52