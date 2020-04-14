В Україні втричі збільшили кількість тестувань на коронавірус, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість щоденних тестувань на коронавірусну інфекцію збільшили втричі. Це важливо, аби зупинити поширення COVID-19 та врятувати життя українців.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців.

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За словами Зеленського це важливо, адже своєчасне виявлення вірусу може зупинити його розповсюдження та врятувати життя українців.

Відтак, президент закликав усіх громадян, які контактували з хворими, або мають ознаки ГРВІ, звертатися до сімейного лікаря чи телефонувати у швидку допомогу.

Захворіти на коронавірус не соромно. Будь ласка, не бійтесь! І тим паче не думайте, що воно якось обійдеться, а звертайтеся до лікаря,

– заявив Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського