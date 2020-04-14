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В Україні втричі збільшили кількість тестувань на коронавірус, – Зеленський

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Володимир Зеленський закликав не боятися захворіти на коронавірус / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість щоденних тестувань на коронавірусну інфекцію збільшили втричі. Це важливо, аби зупинити поширення COVID-19 та врятувати життя українців.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців.

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За словами Зеленського це важливо, адже своєчасне виявлення вірусу може зупинити його розповсюдження та врятувати життя українців.

Відтак, президент закликав усіх громадян, які контактували з хворими, або мають ознаки ГРВІ, звертатися до сімейного лікаря чи телефонувати у швидку допомогу. 

Захворіти на коронавірус не соромно. Будь ласка, не бійтесь! І тим паче не думайте, що воно якось обійдеться, а звертайтеся до лікаря,
– заявив Зеленський. 

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Володимир Зеленський Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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