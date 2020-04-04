В Україні ввели нові правила самоізоляції та карантину – їх жорстко контролюватиме поліція

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко детальніше розповів про нові обмеження на пересування.

Про це він розповів під час онлайн прес-брифінгу МОЗ.

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Здоровим людям, які перебувають на самоізоляції, з дому можна буде виходити не більше ніж двічі на тиждень і лише за потреби: в аптеку або магазин за товарами першої необхідності.

Людям, які будуть перебувати на самоізоляції дозволяється виходити в певний період часу в аптеки й магазини, які знаходяться на відстані не більше 2 кілометрів в радіусі їх місця ізоляції для придбання товарів першої необхідності,

– заявив Ляшко.

Натомість хворим на коронавірус взагалі не можна виходити з дому. Патрульна поліція має право зупинити та перевірити документи. При собі вони матимуть спеціальний додаток, за допомогою якого перевірятимуть, чи не є людина контактною.

Згідно з результатами перевірок можна буде залучати до адмінвідповідальності… Щодо хворих – наше прохання взагалі не виходити. Це буде контролюватися і контролюватися жорстко. Ми робимо все, щоб люди, які лікуються від коронавірусу вдома, отримували все необхідне: і препарати, і харчування,

– додав він.

Окрім того, постановою уряду ввели ряд обмежень для людей, що старші 60 років.

Це обумовлено тим, що це найбільша група ризику, у цих людей найбільше хронічних хвороб, які призводять до летальних наслідків,

– підсумував Ляшко.

Також Віктор Ляшко закликав українців бути відповідальними, аби не допустити колапсу системи охорони здоров'я. Він вкотре попросив громадян не виходити з дому без крайньої потреби.

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