В Україні ввели погодинну оплату медикам, які лікують хворих на коронавірус

23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням коронавірусної хвороби Covid-19.

Цю постанову Кабмін затвердив на позачерговому засіданні уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, що раніше очільник МОЗ Ілля Ємець пообіцяв, що виступить з такою ініціативою на засіданні уряду.

Він зауважив, що в умовах поширення коронавірусу лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, отже потребують додаткової підтримки та захисту.

Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі,

– заявив він.

Де в Україні зафіксували випадки коронавірусу:

місто Київ — 29 випадків;

Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний);

Київська область — 15 випадків;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 2 випадки;

Львівська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Черкаська область — 1 випадок.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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