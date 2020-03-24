В Україні ввели погодинну оплату медикам, які лікують хворих на коронавірус
23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням коронавірусної хвороби Covid-19.
Цю постанову Кабмін затвердив на позачерговому засіданні уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Нагадаємо, що раніше очільник МОЗ Ілля Ємець пообіцяв, що виступить з такою ініціативою на засіданні уряду.
Він зауважив, що в умовах поширення коронавірусу лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, отже потребують додаткової підтримки та захисту.
Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі,
– заявив він.
Де в Україні зафіксували випадки коронавірусу:
- місто Київ — 29 випадків;
- Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний);
- Київська область — 15 випадків;
- Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
- Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Тернопільська область — 2 випадки;
- Львівська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Черкаська область — 1 випадок.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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