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В Україні ввели погодинну оплату медикам, які лікують хворих на коронавірус

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Медпрацівникам ввели погодинну оплату / Getty Images

23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням коронавірусної хвороби Covid-19.

Цю постанову Кабмін затвердив на позачерговому засіданні уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, що раніше очільник МОЗ Ілля Ємець пообіцяв, що виступить з такою ініціативою на засіданні уряду.

Він зауважив, що в умовах поширення коронавірусу лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, отже потребують додаткової підтримки та захисту.

Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі,
– заявив він.

Де в Україні зафіксували випадки коронавірусу:

  • місто Київ — 29 випадків;
  • Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний);
  • Київська область — 15 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
  • Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
  • Дніпропетровська область — 2 випадки;
  • Тернопільська область — 2 випадки;
  • Львівська область — 2 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Черкаська область — 1 випадок.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Кабінет Міністрів України Лікарня
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