В Україні вже 1225 випадків коронавірусу: деталі
Станом на 4 квітня в Україні зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Таким чином за добу виявили 130 нових випадків. Водночас померло вже 32 людей.
Загалом 25 осіб вже одужало — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
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Відзначимо, що серед усіх підтверджених випадків 60% становлять люди віком від 30 до 59 років. Інші 20,7% – люди у віці від 60 до 100 років.
Зверніть увагу! Пік захворювання на COVID-19 може розпочатися в Україні вже 14 квітня. Це означає, що в такий період лікарні можуть повідомляти про велику кількість тяжких та летальних випадків.
Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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