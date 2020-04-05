В Україні вже 1 308 хворих на коронавірус

В Україні 5 квітня підтвердили 83 нових випадків коронавірусу. Станом на вечір неділі в Україні загалом підтверджено вже 1 тисяча 308 випадків хвороби

Про нові випадки захворювання на коронавірус повідомляє Центр громадського здоров'я України.

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Від початку епідемії коронавірусу в Україні померли 37 людей. З них п'ятеро – протягом останньої доби.

Втім є і більш позитивні новини – перехворіли коронавірусом в Україні вже 28 людей. Три випадки одужання зафіксовані 5 квітня.

Від початку року вірусологічна референс лабораторія отримала 5 тисяч 779 підозр на коронавірус. З них 4 тисячі 274 не підтвердилися. Наразі ще 197 підозр досліджуються.



Наслідки і статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу