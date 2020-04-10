В Україні вже 2 203 випадки коронавірусу

За останню добу в Україні зафіксували 311 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Станом на 9:00 10 квітня у країні COVID-19 виявили у 2 203 людей.

Про нові випадки зараження повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

До теми Карантин в Україні може тривати до початку травня, – уряд

В Україні вже понад дві тисячі людей заразилися коронавірусом – 2 203. На жаль, 69 з них врятувати не вдалося, вони померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Разом з тим, одужав 61 пацієнт – повторний ПЛР-тест показав негативний результат у цих людей.

Зазначимо, що COVID-19 досі не виявили у Миколаївській області. За останню добу найбільше випадків зараження зафіксували у Чернівецькій та Франківській областях.

В яких областях України зафіксували коронавірус: Вінницька область – 119 випадків;

Волинська область – 41 випадок;

Дніпропетровська область – 52 випадки;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 56 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 254 випадки;

Кіровоградська область – 82 випадки;

м. Київ – 348 випадків;

Київська область – 140 випадків;

Львівська область – 82 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 0 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 85 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 196 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 27 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Чернівецька область – 379 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків. За останню добу Центр громадського здоров'я отримав 862 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію. Від початку 2020 року до Центру надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19. Важливо: Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я