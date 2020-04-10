В Україні вже 2 203 випадки коронавірусу
За останню добу в Україні зафіксували 311 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Станом на 9:00 10 квітня у країні COVID-19 виявили у 2 203 людей.
Про нові випадки зараження повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
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В яких областях України зафіксували коронавірус:
- Вінницька область – 119 випадків;
- Волинська область – 41 випадок;
- Дніпропетровська область – 52 випадки;
- Донецька область – 11 випадків;
- Житомирська область – 41 випадок;
- Закарпатська область – 56 випадків;
- Запорізька область – 54 випадки;
- Івано-Франківська область – 254 випадки;
- Кіровоградська область – 82 випадки;
- м. Київ – 348 випадків;
- Київська область – 140 випадків;
- Львівська область – 82 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Миколаївська область – 0 випадків;
- Одеська область – 46 випадків;
- Полтавська область – 20 випадків;
- Рівненська область – 85 випадків;
- Сумська область – 63 випадки;
- Тернопільська область – 196 випадків;
- Харківська область – 6 випадків;
- Херсонська область – 27 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Чернівецька область – 379 випадків;
- Черкаська область – 86 випадків;
- Чернігівська область – 9 випадків.
За останню добу Центр громадського здоров'я отримав 862 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію.
Від початку 2020 року до Центру надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.
Важливо: Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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