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В Україні вже 2 203 випадки коронавірусу

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Коронавірус в Україні: понад 2 тисячі хворих / unsplash.com

За останню добу в Україні зафіксували 311 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Станом на 9:00 10 квітня у країні COVID-19 виявили у 2 203 людей.

Про нові випадки зараження повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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В Україні вже понад дві тисячі людей заразилися коронавірусом – 2 203. На жаль, 69 з них врятувати не вдалося, вони померли від ускладнень, спричинених хворобою.
 
Разом з тим, одужав 61  пацієнт – повторний ПЛР-тест показав негативний результат у цих людей.
 
Зазначимо, що COVID-19 досі не виявили у Миколаївській області. За останню добу найбільше випадків зараження зафіксували у Чернівецькій та Франківській областях. 

В яких областях України зафіксували коронавірус:

  • Вінницька область – 119 випадків;
  • Волинська область – 41 випадок;
  • Дніпропетровська область – 52 випадки;
  • Донецька область – 11 випадків;
  • Житомирська область – 41 випадок;
  • Закарпатська область – 56 випадків;
  • Запорізька область – 54 випадки;
  • Івано-Франківська область – 254 випадки;
  • Кіровоградська область – 82 випадки;
  • м. Київ – 348 випадків;
  • Київська область – 140 випадків;
  • Львівська область – 82 випадки;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Миколаївська область – 0 випадків;
  • Одеська область – 46 випадків;
  • Полтавська область – 20 випадків;
  • Рівненська область – 85 випадків;
  • Сумська область – 63 випадки;
  • Тернопільська область – 196 випадків;
  • Харківська область – 6 випадків;
  • Херсонська область – 27 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Чернівецька область – 379 випадків;
  • Черкаська область – 86 випадків;
  • Чернігівська область – 9 випадків.

За останню добу Центр громадського здоров'я отримав 862 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію.

Від початку 2020 року до Центру надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.

Важливо: Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Статистика Коронавірус в Україні
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