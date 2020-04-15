В Україні вже 3764 випадки коронавірусу COVID-19

За останню добу в Україні зареєстрували 392 нових випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на 09:00 15 квітня в країні виявили 3764 випадки COVID-19.

Про нові випадки зараження в Україні повідомила пресслужба МОЗ.

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На жаль, з 3764 хворих 108 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість одужали вже 143 людини – повторний ПЛР-тест показав у них негативний результат.

COVID-19 в областях України станом на 15 квітня:

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 74 випадки;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 130 випадків;

Закарпатська область – 110 випадків;

Запорізька область – 99 випадків;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

м. Київ – 612 випадків;

Київська область – 230 випадків;

Львівська область – 152 випадки;

Луганська область – 4 випадки;

Миколаївська область – 14 випадків;

Одеська область – 70 випадків;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 25 випадків;

Херсонська область – 41 випадок;

Хмельницька область – 34 випадки;

Чернівецька область – 589 випадків;

Черкаська область – 105 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

Важливо: Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.

За останню добу до Центру громадського здоров'я надійшло 1213 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію. Загалом від початку 2020 року до Центру надійшло 13187 таких повідомлень.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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