В Україні вже 5106 випадків коронавірусу COVID-19

За добу в країні зареєстрували 444 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 9:00 18 квітня в Україні зафіксували 5106 хворих на COVID-19.

Про нові зареєстровані випадки зараження коронавірусом традиційно повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Станом на ранок 18 квітня, коронавірус виявили у 5106 громадян України. Зазначимо, що 275 з них вже встигли одужати – двоє аналізів поспіль на ПЛР-тесті за зразками цих пацієнтів показали негативний результат. На жаль, 133 людини померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Найбільше хворих зафіксували у Чернівецькій області – у цьому регіоні коронавірус виявили у більш ніж 800 людей.

COVID-19 в областях України станом на 18 квітня:

Вінницька область – 319 випадків;

Волинська область – 134 випадки;

Дніпропетровська область – 104 випадки;

Донецька область – 14 випадків;

Житомирська область – 197 випадків;

Закарпатська область – 166 випадків;

Запорізька область – 127 випадків;

Івано-Франківська область – 462 випадки;

Кіровоградська область – 234 випадки;

місто Київ – 770 випадків;

Київська область – 280 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Луганська область – 9 випадків;

Миколаївська область – 31 випадок;

Одеська область – 106 випадків;

Полтавська область – 49 випадків;

Рівненська область – 283 випадки;

Сумська область – 82 випадки;

Тернопільська область – 366 випадків;

Харківська область – 62 випадки;

Херсонська область – 56 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Чернівецька область – 840 випадків;

Черкаська область – 141 випадок;

Чернігівська область – 12 випадків.

Зауважте! Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.

За останню добу до Центру громадського здоров'я надійшло 1189 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію COVID-19. Натомість від початку 2020 року Центр отримав 16 637 таких повідомлень.



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