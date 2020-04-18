В Україні вже 5106 випадків коронавірусу COVID-19
За добу в країні зареєстрували 444 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 9:00 18 квітня в Україні зафіксували 5106 хворих на COVID-19.
Про нові зареєстровані випадки зараження коронавірусом традиційно повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
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Станом на ранок 18 квітня, коронавірус виявили у 5106 громадян України. Зазначимо, що 275 з них вже встигли одужати – двоє аналізів поспіль на ПЛР-тесті за зразками цих пацієнтів показали негативний результат. На жаль, 133 людини померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Найбільше хворих зафіксували у Чернівецькій області – у цьому регіоні коронавірус виявили у більш ніж 800 людей.
COVID-19 в областях України станом на 18 квітня:
- Вінницька область – 319 випадків;
- Волинська область – 134 випадки;
- Дніпропетровська область – 104 випадки;
- Донецька область – 14 випадків;
- Житомирська область – 197 випадків;
- Закарпатська область – 166 випадків;
- Запорізька область – 127 випадків;
- Івано-Франківська область – 462 випадки;
- Кіровоградська область – 234 випадки;
- місто Київ – 770 випадків;
- Київська область – 280 випадків;
- Львівська область – 221 випадок;
- Луганська область – 9 випадків;
- Миколаївська область – 31 випадок;
- Одеська область – 106 випадків;
- Полтавська область – 49 випадків;
- Рівненська область – 283 випадки;
- Сумська область – 82 випадки;
- Тернопільська область – 366 випадків;
- Харківська область – 62 випадки;
- Херсонська область – 56 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Чернівецька область – 840 випадків;
- Черкаська область – 141 випадок;
- Чернігівська область – 12 випадків.
Зауважте! Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.
За останню добу до Центру громадського здоров'я надійшло 1189 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію COVID-19. Натомість від початку 2020 року Центр отримав 16 637 таких повідомлень.
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