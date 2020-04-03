В Україні вже 942 випадки коронавірусу: деталі

В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. 23 людей, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужало.

З 942 осіб, 477 людей перебувають у лікарнях. З них – 25 дітей. Про це повідомив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу.

До теми Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах

16 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Усі решта хворі лікуються в амбулаторному режимі.

Коронавірусна хвороба по регіонах України:

Вінницька область — 61 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 12 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 24 випадки;

Запорізька область — 22 випадки;

Івано-Франківська область — 81 випадок;

Кіровоградська область — 15 випадків;

м. Київ — 180 випадків;

Київська область — 70 випадків;

Львівська область — 13 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 20 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 25 випадків;

Сумська область — 30 випадків;

Тернопільська область — 114 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 7 випадків;

Чернівецька область — 171 випадок;

Черкаська область — 55 випадків;

Чернігівська область — 5 випадків.

Зверніть увагу! Станом на 3 квітня підтверджені випадки інфікування коронавірусом зафіксовані у 34 українців за кордоном.



Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу