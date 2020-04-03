В Україні вже 942 випадки коронавірусу: деталі
В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. 23 людей, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужало.
З 942 осіб, 477 людей перебувають у лікарнях. З них – 25 дітей. Про це повідомив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу.
До теми Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
16 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Усі решта хворі лікуються в амбулаторному режимі.
Коронавірусна хвороба по регіонах України:
- Вінницька область — 61 випадок;
- Волинська область — 10 випадків;
- Дніпропетровська область — 12 випадків;
- Донецька область — 8 випадків;
- Житомирська область — 6 випадків;
- Закарпатська область — 24 випадки;
- Запорізька область — 22 випадки;
- Івано-Франківська область — 81 випадок;
- Кіровоградська область — 15 випадків;
- м. Київ — 180 випадків;
- Київська область — 70 випадків;
- Львівська область — 13 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 20 випадків;
- Полтавська область — 5 випадків;
- Рівненська область — 25 випадків;
- Сумська область — 30 випадків;
- Тернопільська область — 114 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 4 випадки;
- Хмельницька область — 7 випадків;
- Чернівецька область — 171 випадок;
- Черкаська область — 55 випадків;
- Чернігівська область — 5 випадків.
Зверніть увагу! Станом на 3 квітня підтверджені випадки інфікування коронавірусом зафіксовані у 34 українців за кордоном.
Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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