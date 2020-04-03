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В Україні вже 942 випадки коронавірусу: деталі

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Нові випадки коронавірусу в Україні

В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. 23 людей, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужало.

З 942 осіб, 477 людей перебувають у лікарнях. З них – 25 дітей. Про це повідомив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу.

До теми Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах

16 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Усі решта хворі лікуються в амбулаторному режимі.

Коронавірусна хвороба по регіонах України:

  • Вінницька область — 61 випадок;
  • Волинська область — 10 випадків;
  • Дніпропетровська область — 12 випадків;
  • Донецька область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 6 випадків;
  • Закарпатська область — 24 випадки;
  • Запорізька область — 22 випадки;
  • Івано-Франківська область — 81 випадок;
  • Кіровоградська область — 15 випадків;
  • м. Київ — 180 випадків;
  • Київська область — 70 випадків;
  • Львівська область — 13 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 20 випадків;
  • Полтавська область — 5 випадків;
  • Рівненська область — 25 випадків;
  • Сумська область — 30 випадків;
  • Тернопільська область — 114 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 4 випадки;
  • Хмельницька область — 7 випадків;
  • Чернівецька область — 171 випадок;
  • Черкаська область — 55 випадків;
  • Чернігівська область — 5 випадків.

Зверніть увагу! Станом на 3 квітня підтверджені випадки інфікування коронавірусом зафіксовані у 34 українців за кордоном.

тести на коронавірус
Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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