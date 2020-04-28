В Україні вже 9 тисяч 410 людей захворіли на коронавірус
В Україні за останню добу підтвердили ще 401 новий випадок захворювання на коронавірус. Таким чином загальна кількість хворих становить 9 тисяч 410 людей.
Загалом внаслідок коронавірусу в Україні померли 239 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
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Загалом після коронавірусу одужали вже майже 1 тисяча людей. Загальна кількість таких колишніх пацієнтів станом на зараз – 992.
Підтверджені випадки захворювання на коронавірус у регіонах:
- Чернівецька область — 1 тисяча 429 випадків;
- місто Київ — 1 тисяча 298 випадків;
- Івано-Франківська область — 783 випадки;
- Тернопільська область — 664 випадки;
- Київська область — 604 випадки;
- Рівненська область — 553 випадки;
- Вінницька область — 406 випадків;
- Закарпатська область — 387 випадків;
- Львівська область — 371 випадок;
- Кіровоградська область — 356 випадків;
- Житомирська область — 354 випадки;
- Дніпропетровська область — 318 випадків;
- Черкаська область — 276 випадків;
- Волинська область — 260 випадків;
- Одеська область — 248 випадків;
- Харківська область — 221 випадок;
- Запорізька область — 208 випадків;
- Полтавська область — 180 випадків;
- Миколаївська область — 116 випадків;
- Сумська область — 95 випадків;
- Херсонська область — 88 випадків;
- Хмельницька область — 72 випадки;
- Донецька область — 52 випадки;
- Чернігівська область — 39 випадків;
- Луганська область — 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя – відсутні.
Загалом в Україні провели вже 98 тисяч 719 досліджень на наявність коронавірусної інфекції. Станом на ранок 28 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло ще 1 тисяча 127 підозр на хворобу.
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні станом на 28 квітня / графіка ЦГЗ