24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В Україні вже 9 тисяч 410 людей захворіли на коронавірус

- Читать новость на русском
В Україні вже майже тисяча людей вилікувалися від коронавірусу
В Україні вже майже тисяча людей вилікувалися від коронавірусу

В Україні за останню добу підтвердили ще 401 новий випадок захворювання на коронавірус. Таким чином загальна кількість хворих становить 9 тисяч 410 людей.

Загалом внаслідок коронавірусу в Україні померли 239 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Варто знати Новини про коронавірус 27 квітня: в Україні запрацюють ринки, світ повертається до життя

Загалом після коронавірусу одужали вже майже 1 тисяча людей. Загальна кількість таких колишніх пацієнтів станом на зараз – 992.

Підтверджені випадки захворювання на коронавірус у регіонах:

  • Чернівецька область — 1 тисяча 429 випадків;
  • місто Київ — 1 тисяча 298 випадків;
  • Івано-Франківська область — 783 випадки;
  • Тернопільська область — 664 випадки;
  • Київська область — 604 випадки;
  • Рівненська область — 553 випадки;
  • Вінницька область — 406 випадків;
  • Закарпатська область — 387 випадків;
  • Львівська область — 371 випадок;
  • Кіровоградська область — 356 випадків;
  • Житомирська область — 354 випадки;
  • Дніпропетровська область — 318 випадків;
  • Черкаська область — 276 випадків;
  • Волинська область — 260 випадків;
  • Одеська область — 248 випадків;
  • Харківська область — 221 випадок;
  • Запорізька область — 208 випадків;
  • Полтавська область — 180 випадків;
  • Миколаївська область — 116 випадків;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Херсонська область — 88 випадків;
  • Хмельницька область — 72 випадки;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Чернігівська область — 39 випадків;
  • Луганська область — 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя – відсутні.

Загалом в Україні провели вже 98 тисяч 719 досліджень на наявність коронавірусної інфекції. Станом на ранок 28 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло ще 1 тисяча 127 підозр на хворобу.

коронавірус в Україні, дані за 28 квітня
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні станом на 28 квітня / графіка ЦГЗ

Автор: Василь Денисюк
Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
27 квітня , 17:43 Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
23 квітня , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза