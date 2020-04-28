В Україні вже 9 тисяч 410 людей захворіли на коронавірус

В Україні за останню добу підтвердили ще 401 новий випадок захворювання на коронавірус. Таким чином загальна кількість хворих становить 9 тисяч 410 людей.

Загалом внаслідок коронавірусу в Україні померли 239 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Варто знати Новини про коронавірус 27 квітня: в Україні запрацюють ринки, світ повертається до життя

Загалом після коронавірусу одужали вже майже 1 тисяча людей. Загальна кількість таких колишніх пацієнтів станом на зараз – 992.

Підтверджені випадки захворювання на коронавірус у регіонах:

Чернівецька область — 1 тисяча 429 випадків;

місто Київ — 1 тисяча 298 випадків;

Івано-Франківська область — 783 випадки;

Тернопільська область — 664 випадки;

Київська область — 604 випадки;

Рівненська область — 553 випадки;

Вінницька область — 406 випадків;

Закарпатська область — 387 випадків;

Львівська область — 371 випадок;

Кіровоградська область — 356 випадків;

Житомирська область — 354 випадки;

Дніпропетровська область — 318 випадків;

Черкаська область — 276 випадків;

Волинська область — 260 випадків;

Одеська область — 248 випадків;

Харківська область — 221 випадок;

Запорізька область — 208 випадків;

Полтавська область — 180 випадків;

Миколаївська область — 116 випадків;

Сумська область — 95 випадків;

Херсонська область — 88 випадків;

Хмельницька область — 72 випадки;

Донецька область — 52 випадки;

Чернігівська область — 39 випадків;

Луганська область — 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя – відсутні.

Загалом в Україні провели вже 98 тисяч 719 досліджень на наявність коронавірусної інфекції. Станом на ранок 28 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло ще 1 тисяча 127 підозр на хворобу.



Статистика захворюваності на коронавірус в Україні станом на 28 квітня / графіка ЦГЗ