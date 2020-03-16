В Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом

У Чернівецькій області підтвердили зараження коронавірусом ще у двох осіб. Тепер загальна кількість випадків в Україні зросла до п'яти.

Загалом вже отримали понад 94 повідомлення про підозру на коронавірус та дослідили більш ніж 500 зразків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота із контактними особами,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у шістьох українців за кордоном підтверджені випадки інфікування коронавірусом. По два в Німеччині та Італії, по одному в Молдові і Об'єднаних Арабських Еміратах.

Де в Україні підтвердили коронавірус

Найбільше кількість хворих – четверо – у Чернівецькій області. Там коронавірус підтвердили вперше в Україні. Заражена також була 71-річна жінка із Житомирської області, яка перед цим повернулась з Польщі. На жаль, вона померла.

Як Україна бореться із коронавірусом

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.

для іноземців, а з 17 березня . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону. Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин . Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

Новина доповнюється…