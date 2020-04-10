В Україні вже понад 300 лікарів захворіли на коронавірус, – міністр МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні 334 медичних працівників захворіли на коронавірус COVID-19.
Про це повідомив Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, пише Інтерфакс.
Читайте також: Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
За словами міністра, у МОЗ працюють над тим, щоб забезпечити лікарів усім необхідним для захисту. Але ситуація така, що кількість хворих на COVID-19 лікарів зростає.
Максимов додав, що кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмами біозахисту, окулярами – все це відразу поставляється в лікарні.
Важливо! В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу виявили 311 нових випадків, з них 13 дітей.
Як не захворіти на коронавірус /Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус у США: померлих менше, але заражених в Нью-Йорку більше, аніж було в Китаїсьогодні , 11:27
-
Коронавірус у Швеції: у країні фіксують серйозне зростання смертності від COVID-19сьогодні , 10:00
-
Медики помітили смертельну небезпеку апаратів ШВЛ для пацієнтів з коронавірусомсьогодні , 12:34
-
На Хмельниччині підтвердили першу смерть від коронавірусусьогодні , 20:56
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 348 людей, хворобу виявили у ще 2 медиківсьогодні , 12:13
-
В Івано-Франківській області на коронавірус захворіли 36 медиків: що відомосьогодні , 15:42