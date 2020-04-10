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В Україні вже понад 300 лікарів захворіли на коронавірус, – міністр МОЗ

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Коронавірус в лікарів / УНН

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні 334 медичних працівників захворіли на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, пише Інтерфакс

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За словами міністра, у МОЗ працюють над тим, щоб забезпечити лікарів усім необхідним для захисту. Але ситуація така, що кількість хворих на COVID-19 лікарів зростає.

 
Максим Степанов
“Дійсно, у нас з 2 тис. 203 захворювань на сьогодні 334 медичних працівників. Ми кожен день займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту”.

Максимов додав, що кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмами біозахисту, окулярами – все це відразу поставляється в лікарні.

Важливо! В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу виявили 311 нових випадків, з них 13 дітей.


Як не захворіти на коронавірус /Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Медицина Здоров'я Лікування
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