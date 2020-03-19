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В Україні за добу два нових підтверджених випадки зараження коронавірусом

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Нові випадки зараження коронавірусом / РБК

19 березня в Україні виявили 2 нові випадки інфікування коронавірусом Covid-19. Одного хворого на коронавірус виявили в Києві та ще одного в Житомирі.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

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"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", – йдеться в повідомленні МОЗ.

Про пацієнта з Житомира першим повідомив мер міста. Він зазначив, що хворому 56 років, був закордоном в Австрії. Наразі його стан стабільний.

В Україні випадки захворювання на коронавірус виявили у:

  • Чернівецькій області – 10;
  • Київській області – 2;
  • Києві – 3;
  • Житомирській області – 1;
  • Донецькій області – 1;
  • Житомирі – 1.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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