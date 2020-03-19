В Україні за добу два нових підтверджених випадки зараження коронавірусом
19 березня в Україні виявили 2 нові випадки інфікування коронавірусом Covid-19. Одного хворого на коронавірус виявили в Києві та ще одного в Житомирі.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
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"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", – йдеться в повідомленні МОЗ.
Про пацієнта з Житомира першим повідомив мер міста. Він зазначив, що хворому 56 років, був закордоном в Австрії. Наразі його стан стабільний.
В Україні випадки захворювання на коронавірус виявили у:
- Чернівецькій області – 10;
- Київській області – 2;
- Києві – 3;
- Житомирській області – 1;
- Донецькій області – 1;
- Житомирі – 1.
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