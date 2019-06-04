В Україні заборонили антисептик

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання однієї серії антисептику "Етилосепт".

Таке рішення відомство ухвалило у понеділок. 3 червня.

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Мова йде про "Етилосепт" 70, розчин 70% по 100 мл у флаконах серії 010119.

Виробником ліків є ПрАТ "Біолік" Україна; ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів", Україна.

Про причину тимчасової заборони не вказано, але її встановили через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області.



В Україні заборонили одну серію "Етилосепту"

При зовнішньому застосуванні має антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Показання – фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях.

Препарат застосовують для обтирання та компресів, а також для хірургічної обробки рук хірургів.

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