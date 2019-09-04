В Україні заборонили чотири препарати від хвороб серця

В Україні заборонили ліки від хвороб серця компанії "ФарКоС". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Заборону на препарати прийняли у вівторок, 2 вересня.

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Відомство заборонило такі ліки:

1) "Адвокард" таблетки №30 (10х3), №40 (10х4) у блістерах

2) "Ритмокор" капсули №48 (12х4), №60 (12х5) у блістерах

3) "Ритмокор" розчин для ін'єкцій по 5 мл або 10 мл в ампулі; по 10 ампул з ножем для розкриття ампул або скарифікатором ампульним у пачці з картону; по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці з картону

4) "АТФ-ЛОНГ" таблетки по 20 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці

Усі ліки виготовлені українським ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС". Вони порушують постанову Кабміну "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)".

Під заборону підпадають всі серії вищеперерахованих ліків, які були вироблені до 22.08.2019.



В Україні заборонили кілька препаратів компанії "ФарКоС"



В Україні заборонили кілька препаратів компанії "ФарКоС"

Препарати призначаються у комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця, нестабільної стенокардії, стенокардії спокою та напруження, тощо.

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