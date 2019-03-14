В Україні заборонили гормональні контрацептиви для жінок

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В Україні заборонили дві серії гормональних контрацептивів "Моделль Тренд"
В Україні заборонили дві серії гормональних контрацептивів "Моделль Тренд" / ajp.com.au

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила дві серії препарату "Моделль Тренд".

Таке рішення відомство ухвалило 12 березня.

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Мова йде про "Моделль Тренд", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 24 світло-рожевих (активних) таблетки та по 4 білих таблетки (плацебо) у блістері; по 1 блістеру в коробці серії 6DZ009A, 7DZ001A.

Виробником ліків є ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія.

Дві серії препарату заборонили через відклик від ТОВ "Тева Україна".

В Україні заборонили дві серії препарату
В Україні заборонили дві серії препарату "Моделль Тренд"

Ліки застосовують для пероральної контрацепції.

 
Контрацепція – що це?
Це сукупність протизаплідних засобів, а також певних методів запобігання вагітності.

Про методи контрацепції для жінок та чоловіків, їх ефективність та побічні ефекти – читайте тут.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Ліки Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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