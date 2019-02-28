В Україні заборонили контрацептив для жінок
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію внутрішньоматкової системи (ВМС) "Мірена".
Тимчасову заборону відомство встановило 26 лютого.
Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
Мова йде про ВМС Mirena, 52 mg серії TU01XPV. Виробником засобу є Байєр Оу, Фiнляндiя.
Контрацептив з ініціативи виробника вилучають через те, що офіційно ліки не ввозилися та були вироблені для ринку іншої країни.
В Україні заборонили одну серію "Мірени"
Препарат застосовують для:
• контрацепції;
• ідіопатичної менорагії;
• гіперменореї;
• дисменореї;
• місцевої терапії прогестагенами під час замісного лікування естрогенами.
Більше про методи контрацепції для жінок та чоловіків – читайте тут.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.