В Україні заборонили контрацептив для жінок

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Заборона ліків в Україні - контрацептив для жінок Мірена заборонили
В Україні заборонили одну серію "Мірени" / thelist.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію внутрішньоматкової системи (ВМС) "Мірена".

Тимчасову заборону відомство встановило 26 лютого.

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Мова йде про ВМС Mirena, 52 mg серії TU01XPV. Виробником засобу є Байєр Оу, Фiнляндiя.

Контрацептив з ініціативи виробника вилучають через те, що офіційно ліки не ввозилися та були вироблені для ринку іншої країни.

В Україні заборонили одну серію
В Україні заборонили одну серію "Мірени"

Препарат застосовують для:

• контрацепції;
• ідіопатичної менорагії;
• гіперменореї;
• дисменореї;
• місцевої терапії прогестагенами під час замісного лікування естрогенами.

Більше про методи контрацепції для жінок та чоловіків – читайте тут.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Медицина
Джерело: 24 Канал
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