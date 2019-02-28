В Україні заборонили контрацептив для жінок

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію внутрішньоматкової системи (ВМС) "Мірена".

Тимчасову заборону відомство встановило 26 лютого.

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Мова йде про ВМС Mirena, 52 mg серії TU01XPV. Виробником засобу є Байєр Оу, Фiнляндiя.

Контрацептив з ініціативи виробника вилучають через те, що офіційно ліки не ввозилися та були вироблені для ринку іншої країни.



В Україні заборонили одну серію "Мірени"

Препарат застосовують для:

• контрацепції;

• ідіопатичної менорагії;

• гіперменореї;

• дисменореї;

• місцевої терапії прогестагенами під час замісного лікування естрогенами.

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