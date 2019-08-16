В Україні заборонили ліки для стимуляції роботи мозку

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В Україні заборонили ліки для стимуляції роботи мозку
В Україні заборонили ліки для стимуляції роботи мозку / donanimhaber.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію ноотропного препарату "Цереброкурин".

Рішення про заборону прийняв голова відомства Роман Ісаєнко у четвер, 15 серпня.

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Мова йде про серію 460818 лікарського засобу "Цереброкурин", розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці з картону. Виробником ліків є ТОВ "НІР", Україна.

 
Ноотропні препарати – що це?

Це лікарські засоби, що активізують обмін речовин в нервових клітинах і покращують розумові процеси

Заборону встановили через негативні результати лабораторних досліджень серії 460818.

В Україні заборонили ліки для стимуляції роботи мозку
В Україні заборонили ліки для стимуляції роботи мозку

5 серпня, відомство заборонило препарат з цим дозуванням серії 450218 з ознаками фальсифікації

Призначення ліків

Препарат лікує захворювання, які характеризуються порушенням функції центральної нервової системи, зокрема, різні форми нейроциркуляторної дистонії, хронічні ішемічні дисциркуляторні та посттравматичні енцефалопатії, залишкові явища гострого порушення мозкового кровообігу.

Як допоміжний засіб застосовується після перенесених нейрохірургічних реконструктивних операцій на магістральних судинах голови; при хворобі Альцгеймера, синдромі Бінсвангера.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Медицина Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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