В Україні заборонили ліки від алергії

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В Україні заборонили ліки від алергії "Acatar acti-tabs"
В Україні заборонили ліки від алергії "Acatar acti-tabs" / theepochtimes.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії антигістамінного препарату "Acatar acti-tabs".

Таке рішення прийняли у п’ятницю, 21 червня.

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Мова йде про препарат Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki. Виробником ліків є US Pharmacia Sp. Z o.o., Вроцлав (Польща).

Заборону на всі серії препарату встановили через виявлення незареєстрованої серії U 1706302 на території України.

В Україні заборонили ліки від алергії
В Україні заборонили ліки від алергії "Acatar acti-tabs"

Ліки застосовуються для полегшення симптомів та лікування нежитю, закладеності носа, чхання, свербіння, водянистих очей і синусового скупчення, яке спричинила алергія, застуда або грип.

 
Алергічний нежить – симптоми
  • нежить з рясним водянистим виділеннями з носа
  • чхання (особливо, серіями)
  • закладеність носа
  • свербіж в носі
  • наявність почервоніння і свербіння обох очей, сльозотечі

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Алергія Ліки
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