В Україні заборонили ліки від болю в горлі

В Україні заборонили одну серію ліків від болю у горлі " Анзибел". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відповідне рішення прийняли у понеділок, 12 серпня.

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Мова йде про "Анзибел", пастилки зі смаком меду та лимону, по 10 пастилок у блістері; по 3 блістери у картонній коробці, серії 8LG0036A.

Виробляє ліки Туреччина (НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.).



В Україні заборонили серію ліків від болю в горлі

Серію препарату заборонили через те, що вона не відповідає якості за показником "Опис".

"Анзибел" призначають для симптоматичного лікування при інфекційно-запальних захворюваннях порожнини рота і глотки.

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