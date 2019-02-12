В Україні заборонили ліки від геморою та опіків

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В Україні заборонили ліки Обліпихи масло
В Україні заборонили препарат "Обліпихи олія" / direxi.fr

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила тимчасову заборону на реалізацію та використання лікарського засобу "Обліпихи олія".

Таке рішення відомство прийняло у понеділок, 11 лютого.

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Мова йде про препарат "Обліпихи олія", по 50 мл у флаконах, серії 11118. Виробником є ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна.

Заборону встановили після повідомлення від Держлікслужби в Одеській області через невідповідність вимогам за показниками "Відносна густина", "Втрата в масі при висушуванні", "Кількісне визначення" до реєстраційного посвідчення UA/2685/01/01.

В Україні заборонили препарат
В Україні заборонили препарат "Обліпихи олія"

"Обліпихи олію" застосовується для лікування ерозивно-виразкових, атрофічних уражень прямої кишки, геморою, тріщин ануса. Препарат також лікує опіки, пролежні, променеві ураження шкіри.

 
Геморой – що це?

Це набряк кровоносних судин прямої кишки. Гемороїдальні вени є у нижній частині прямої кишки і заднього проходу. У деяких випадках вени розпухають так, що їх стінки розтягуються, стають тонкими і легко подразнюються при випорожненнях. Розрізняють геморой двох основних видів: внутрішній і зовнішній.

"Обліпихи олію" можна використовувати для інгаляцій: при лікуванні хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (носоглотки, голосових зв’язок, трахеї, бронхів). Місцево препарат застосовують для лікування тонзилітів, ангін, гайморитів.

Обліпихову олію можна використовувати для інгаляцій
Обліпихову олію можна використовувати для інгаляцій

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Теги: Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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