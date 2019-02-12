В Україні заборонили ліки від геморою та опіків

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила тимчасову заборону на реалізацію та використання лікарського засобу "Обліпихи олія".

Таке рішення відомство прийняло у понеділок, 11 лютого.

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Мова йде про препарат "Обліпихи олія", по 50 мл у флаконах, серії 11118. Виробником є ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна.

Заборону встановили після повідомлення від Держлікслужби в Одеській області через невідповідність вимогам за показниками "Відносна густина", "Втрата в масі при висушуванні", "Кількісне визначення" до реєстраційного посвідчення UA/2685/01/01.



В Україні заборонили препарат "Обліпихи олія"

"Обліпихи олію" застосовується для лікування ерозивно-виразкових, атрофічних уражень прямої кишки, геморою, тріщин ануса. Препарат також лікує опіки, пролежні, променеві ураження шкіри.

Геморой – що це? Це набряк кровоносних судин прямої кишки. Гемороїдальні вени є у нижній частині прямої кишки і заднього проходу. У деяких випадках вени розпухають так, що їх стінки розтягуються, стають тонкими і легко подразнюються при випорожненнях. Розрізняють геморой двох основних видів: внутрішній і зовнішній.

"Обліпихи олію" можна використовувати для інгаляцій: при лікуванні хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (носоглотки, голосових зв’язок, трахеї, бронхів). Місцево препарат застосовують для лікування тонзилітів, ангін, гайморитів.



Обліпихову олію можна використовувати для інгаляцій

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