В Україні заборонили ліки від гепатиту через фальсифікацію

В Україні заборонили одразу кілька серій препарату "Гратеціано" для лікування хронічного гепатиту C через фальсифікацію.

Таке рішення Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками прийняла у понеділок, 8 квітня.

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Мова йде про "Гратеціано", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг № 28 у флаконах серії 7802057, 7803057. Виробляють ліки у Єгипті.

Постійну заборону встановили на підставі звіту виробника Юропіен Іджіпшен Фармас’ютікал Індастріз, Єгипет щодо встановлення факту фальсифікації серій 7802057, 7803057 лікарського засобу "Гратеціано".

"Гратеціано" застосовують в комбінації з іншими лікарськими засобами для лікування хронічного гепатиту C (CHC) в дорослих.

Гепатит С – що це? Це інфекційне захворювання, яке спричинює вірус гепатиту C і уражає як печінку, так і інші внутрішні органи та тканини (зокрема, кістковий мозок, щитоподібну залозу тощо).

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