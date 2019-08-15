В Україні заборонили ліки від гепатиту

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В Україні заборонили одну серію препарату "Цинарікс Форте"
В Україні заборонили одну серію препарату "Цинарікс Форте" / pixabay.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила серію препарату "Цинарікс Форте" для лікування хронічного гепатиту та цирозу печінки

Рішення про заборону прийняли у середу, 14 серпня.

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Мова йде про "Цинарікс Форте", таблетки, вкриті оболонкою, по 600 мг № 30 (15х2) у блістерах, серії 221. Виробником є Австрія.

Серію ліків заборонили через брак – вона не відповідає якості за показником "Розпадання".

В Україні заборонили одну серію препарату
В Україні заборонили одну серію препарату "Цинарікс Форте"

Препарат "Цинарікс Форте" застосовують при лікуванні хронічного гепатит, цирозу печінки, хронічного некалькульозний холециститу, дискінезії жовчних шляхів за гіпокінетичним типом, хронічного нефриту, хронічної ниркової недостатності.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Ліки Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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