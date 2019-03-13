В Україні заборонили ліки від раку

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Заборона ліків в Україні - препарати від раку Золадекс і Адециклол заборонили
В Україні заборонили серію "Золадексу" та "Адециклол" / Фото з вільних джерел

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила препарат від раку простати та від холестазу.

Постійну заборону відомство заборонило 12 березня.

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Мова йде про "Золадекс", капсулу для підшкірного введення пролонгованої дії по 3,6 мг у шприц-аплікаторі із захисним механізмом № 1 серії NY 019. Виробником ліків є АстраЗенека ЮК Лімітед, Велика Британія.

Одну серію препарату "Золадекс" заборонили через порушення вимог законодавства України.

В Україні заборонили одну серію препарату

Препарат призначають для лікування раку передміхурової залози (раку простати), раку молочної залози, ендометріозу, фіброми матки, тощо.

Під постійну заборону потрапив "Адециклол", порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці серії 171075/169050. Виготовляють ліки в Італії –"Біомедіка Фоскама Груп С.п.А."

В Україні заборонили серію препарату
В Україні заборонили серію препарату "Адециклол"

Показання до застосування ліків "Адециклол":

• Внутрішньопечінковий холестаз (застій жовчі) у дорослих, у тому числі у хворих на хронічний гепатит різної етіології та цироз печінки.
• Внутрішньопечінковий холестаз у вагітних.
• Депресивні синдроми.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Онкозахворювання Ліки
Джерело: 24 Канал
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