В Україні заборонили ліки від раку

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила препарат від раку простати та від холестазу.

Постійну заборону відомство заборонило 12 березня.

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Мова йде про "Золадекс", капсулу для підшкірного введення пролонгованої дії по 3,6 мг у шприц-аплікаторі із захисним механізмом № 1 серії NY 019. Виробником ліків є АстраЗенека ЮК Лімітед, Велика Британія.

Одну серію препарату "Золадекс" заборонили через порушення вимог законодавства України.

Препарат призначають для лікування раку передміхурової залози (раку простати), раку молочної залози, ендометріозу, фіброми матки, тощо.

Під постійну заборону потрапив "Адециклол", порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці серії 171075/169050. Виготовляють ліки в Італії –"Біомедіка Фоскама Груп С.п.А."



В Україні заборонили серію препарату "Адециклол"

Показання до застосування ліків "Адециклол":

• Внутрішньопечінковий холестаз (застій жовчі) у дорослих, у тому числі у хворих на хронічний гепатит різної етіології та цироз печінки.

• Внутрішньопечінковий холестаз у вагітних.

• Депресивні синдроми.

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