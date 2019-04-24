В Україні заборонили ліки від раку

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Заборона ліків в Україні 2019: заборонили ліки від раку - Кітруда
В Україні заборонили ліки від раку / Фото з вільних джерел

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на реалізацію та використання серії лікарського засобу "Кітруда".

Таке рішення відомство ухвалило 18 квітня.

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Мова йде про концентрат для розчину для інфузій "Кітруда", 25 мг/мл, по 4 мл у флаконі № 1, серії 8302605В11. Виробником ліків є "MSD Italia S.t.l.", Ірландія.

В Україні заборонили ліки від раку
В Україні заборонили ліки від раку

Ліки заборонили через те, що вони вироблені для ринку Італії та ввезені на територію України з порушенням вимог законодавства.

Препарат "Кітруда" показаний для лікування пацієнтів з нерезектабельною або метастатичною меланомою (злоякісне новоутворення).

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Онкозахворювання
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