В Україні заборонили ліки від старечого недоумства

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В Україні заборонили ліки від старечого недоумства
В Україні заборонили ліки від старечого недоумства / unsplash.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила ліки від старечого недоумства (деменції).

Рішення про тимчасову заборону встановили 6 березня.

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Мова йде про "Вазавітал", капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону серії 020618. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.

Заборону встановили через невідповідність за показником "Однорідність маси вмісту капсул" до реєстраційного посвідчення UA/6628/01/01.

Препарат застосовують для профілактики та у комплексному лікуванні:

• дисциркуляторної енцефалопатії з порушеннями уваги, пам’яті, сприйняття, зниженням інтелектуальної спроможності;
• при початковій стадії хвороби Альцгеймера;
• нейросенсорних порушень: кохлеовестибулярний синдром (шум у вухах, гіпоакузія, запаморочення);
• діабетичної ретинопатії;
• артеріопатії нижніх кінцівок (біль при ходьбі, трофічні порушення);
• синдрому Рейно.

 
Деменція – що це?

Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій (порушення короткочасної та довгочасної пам'яті, мислення, тощо) у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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