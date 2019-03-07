В Україні заборонили ліки від старечого недоумства
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила ліки від старечого недоумства (деменції).
Рішення про тимчасову заборону встановили 6 березня.
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Мова йде про "Вазавітал", капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону серії 020618. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.
Заборону встановили через невідповідність за показником "Однорідність маси вмісту капсул" до реєстраційного посвідчення UA/6628/01/01.
Препарат застосовують для профілактики та у комплексному лікуванні:
• дисциркуляторної енцефалопатії з порушеннями уваги, пам’яті, сприйняття, зниженням інтелектуальної спроможності;
• при початковій стадії хвороби Альцгеймера;
• нейросенсорних порушень: кохлеовестибулярний синдром (шум у вухах, гіпоакузія, запаморочення);
• діабетичної ретинопатії;
• артеріопатії нижніх кінцівок (біль при ходьбі, трофічні порушення);
• синдрому Рейно.
Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій (порушення короткочасної та довгочасної пам'яті, мислення, тощо) у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.
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