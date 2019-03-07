В Україні заборонили ліки від старечого недоумства

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила ліки від старечого недоумства (деменції).

Рішення про тимчасову заборону встановили 6 березня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про "Вазавітал", капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону серії 020618. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.

Заборону встановили через невідповідність за показником "Однорідність маси вмісту капсул" до реєстраційного посвідчення UA/6628/01/01.

Препарат застосовують для профілактики та у комплексному лікуванні:

• дисциркуляторної енцефалопатії з порушеннями уваги, пам’яті, сприйняття, зниженням інтелектуальної спроможності;

• при початковій стадії хвороби Альцгеймера;

• нейросенсорних порушень: кохлеовестибулярний синдром (шум у вухах, гіпоакузія, запаморочення);

• діабетичної ретинопатії;

• артеріопатії нижніх кінцівок (біль при ходьбі, трофічні порушення);

• синдрому Рейно.

Деменція – що це? Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій (порушення короткочасної та довгочасної пам'яті, мислення, тощо) у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.