В Україні заборонили ліки від стоматиту

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила серію препарату "Ротокан".

Заборону на препарати встановили у понеділок, 4 березня.

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Мова йде про "Ротокан", рідина по 55 мл у флаконах серії 111118. Виробником ліків є Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".

Тимчасово препарат заборонили через невідповідність вимогам методам за показником "Кількісне визначення".



В Україні заборонили серію "Ротокану"

Стоматит – що це? Це запалення слизової оболонки ротової порожнини. Стоматит може бути як самостійним захворюванням, так і проявлятися у вигляді ускладнення інших захворювань, наприклад, грипу, скарлатини, кору та інших.

Як застосовують препарат "Ротокан"

Його призначають для лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота (афтозний та інші стоматити, виразково-некротичний гінгівостоматит).

Також ліки застосовують у складі комбінованої терапії при лікуванні захворювань органів травлення (хронічних гастритів, дуоденітів, функціональної диспепсії, хронічних колітів).

Препарат позитивно впливає на трофіку слизової оболонки шлунка, чинить спазмолітичну дію.

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