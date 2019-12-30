В Україні заборонили низку препаратів для наркозу через летальний випадок

В Україні заборонили препарати, які могли стати причиною важких побічних реакцій та смертельного випадку у Дніпропетровській області.

З 17 по 19 грудня в Кам'янській лікарні було проведено 7 операцій з застосуванням наркозу, внаслідок яких 1 жінка померла, а решта 6 пацієнтів в реанімації.

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Нині Державний експертний Центр МОЗ України проводить посилену перевірку та розглядає усі можливості трагедії: невідповідність якості препаратів, фальсифікація, порушення норм зберігання та транспортування лікарських засобів.

Держлікслужба ввела заборону на засіб Дипрофол, через який, ймовірно, померла пацієнтка, а також на інші лікарські засоби, що застосовувались під час оперативних втручань та могли викликати побічні реакції.

Дипрофол , емульсія для ін'єкцій 1 % по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, серії 19000015, виробництва ПАТ "Фармак", Україна;

, емульсія для ін'єкцій 1 % по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, серії 19000015, виробництва ПАТ "Фармак", Україна; Дитилін-Біолік , розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачках, серії 106007/19, виробництва ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна;

, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачках, серії 106007/19, виробництва ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна; Атракуріум-Ново , розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 5 мл у флаконах, серії 140319, виробництва ТОВ фірми "Новофарм-Біосинтез", Україна;

, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 5 мл у флаконах, серії 140319, виробництва ТОВ фірми "Новофарм-Біосинтез", Україна; Дипрофол , емульсія для ін'єкцій 2% по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону, серії 18000241, виробництва ПАТ "Фармак", Україна;

, емульсія для ін'єкцій 2% по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону, серії 18000241, виробництва ПАТ "Фармак", Україна; Фентаніл , розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері у коробці з картону, серії 03990919, виробництва ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна;

, розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері у коробці з картону, серії 03990919, виробництва ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна; Фентаніл Калцекс , розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці (піддоні); по 2 контурні чарункові упаковки (піддони) у пачці із картону, серії 28610417, виробництва: всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії: "ХБМ Фармас.р.о.", Словаччина виробник, який відповідає за контроль серії/випробування: АТ "Гріндекс", Латвія виробник, який відповідає за випуск серії: АТ "Калцекс", Латвія;

, розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці (піддоні); по 2 контурні чарункові упаковки (піддони) у пачці із картону, серії 28610417, виробництва: всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії: "ХБМ Фармас.р.о.", Словаччина виробник, який відповідає за контроль серії/випробування: АТ "Гріндекс", Латвія виробник, який відповідає за випуск серії: АТ "Калцекс", Латвія; Сибазон , розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2 блістери в коробці з картону, серії 03880919, виробництва ТОВ"Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна;

, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2 блістери в коробці з картону, серії 03880919, виробництва ТОВ"Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна; Дитилін-Дарниця , розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулі, серії cw40919, виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна;

, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулі, серії cw40919, виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна; Дитилін-Біолік , розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачці, серії 106009/19, виробництва ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна;

, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачці, серії 106009/19, виробництва ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна; Атракуріум-Ново , розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 2,5 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці з картону, серії 220619, виробництва ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна;

, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 2,5 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці з картону, серії 220619, виробництва ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна; Атропін-Дарниця, розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці, серії AD30918, виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна.

Уповноважена лабораторія повинна провести лабораторний аналіз архівних зразків виробника лікарських засобів Дипрофол 1 % та 2 % та зразків, вилучених у Міській лікарні Км'янського № 9.

Нині Держлікслужба вилучила зразки цих лікарських засобів з аптек та аптечних пунктів, де пацієнти могли їх придбати та прослідкувала ланцюг їх постачання.

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