В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника

3533 Читать новость на русском
В Україні заборонили 18 ліків київського виробника
В Україні заборонили 18 ліків київського виробника / philo.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одразу 18 препаратів виробництв Києва.

Таке рішення відомство прийняло у вівторок, 12 березня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Виробником ліків є Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".

Постійну заборону встановили, враховуючи розпорядження Держлікслужби щодо усунення порушень Ліцензійних умов та лист Державного підприємства "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".

Під заборону потрапили такі препарати 

Препарат

Форма випуску

Серія

Реєстраційне посвідчення

АМІАКУ РОЗЧИН

розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах

010618

UA/3141/01/01

БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ

розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %
по 20 мл у флаконах

всі серії

UA/1914/01/01

ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА

настойка по 25 мл або
по 30 мл у флаконах

всі серії

UA/1915/01/01

ВОДНЮ ПЕРОКСИД

розчин для зовнішнього застосування застосування 3 % по 40 мл, по 100 мл у флаконах

всі серії

UA/2060/01/01

ГЛІЦЕРИН

розчин для зовнішнього застосування 85 % по 25 г у флаконах

всі серії

UA/2322/01/01

ГЛОДУ НАСТОЙКА

настойка по 100 мл у флаконах

всі серії

UA/15140/01/01

ДИМЕКСИД

рідина для зовнішнього застосування по 50 мл у флаконах

всі серії

UA/2468/01/01

ЙОД

розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 %
по 20 мл у флаконах

всі серії

UA/9327/01/01

КАМФОРНА ОЛІЯ

рідина нашкірна 10 %
по 30 мл у флаконах

010118,
020817

UA/8632/01/01

ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН

розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах

всі серії

UA/2185/01/01

НАТРІЮ ТЕТРАБОРАТУ РОЗЧИН 20 % У ГЛІЦЕРИНІ

розчин нашкірний 20 % по 30 г у флаконах

всі серії

UA/2323/01/01

ПАСТА ТЕЙМУРОВА

паста по 20 г у тубах

всі серії

UA/2249/01/01

ПЕРТУСИН

сироп по 100 мл у флаконах

всі серії

UA/1938/01/01

РОТОКАН

рідина по 55 мл у флаконах

всі серії

UA/2469/01/01

СПИРТ МЕДИЧНИЙ 70

розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах

011017

UA/16090/01/01

СПИРТ МЕДИЧНИЙ 96

розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах

всі серії

UA/16056/01/01

ФОРМІДРОН

розчин для зовнішнього застосування, спиртовий
по 50 мл у флаконах

всі серії

UA/2186/01/01

ФУКОРЦИН

розчин для зовнішнього застосування по 25 мл у флаконах

всі серії

UA/2088/01/01

В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника
В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
сьогодні
3260
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
12 березня 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 1955
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
10 березня 14:41 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 9532
Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
9 березня 19:41 Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
Юліана Вінтюк 22516
Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
8 березня 11:01 Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
Яніна Ткачук 1171
Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
7 березня 19:41 Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
1139
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук