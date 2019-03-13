В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одразу 18 препаратів виробництв Києва.
Таке рішення відомство прийняло у вівторок, 12 березня.
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Виробником ліків є Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".
Постійну заборону встановили, враховуючи розпорядження Держлікслужби щодо усунення порушень Ліцензійних умов та лист Державного підприємства "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".
Під заборону потрапили такі препарати
|
Препарат
|
Форма випуску
|
Серія
|
Реєстраційне посвідчення
|
АМІАКУ РОЗЧИН
|
розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах
|
010618
|
UA/3141/01/01
|
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ
|
розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %
|
всі серії
|
UA/1914/01/01
|
ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА
|
настойка по 25 мл або
|
всі серії
|
UA/1915/01/01
|
ВОДНЮ ПЕРОКСИД
|
розчин для зовнішнього застосування застосування 3 % по 40 мл, по 100 мл у флаконах
|
всі серії
|
UA/2060/01/01
|
ГЛІЦЕРИН
|
розчин для зовнішнього застосування 85 % по 25 г у флаконах
|
всі серії
|
UA/2322/01/01
|
ГЛОДУ НАСТОЙКА
|
настойка по 100 мл у флаконах
|
всі серії
|
UA/15140/01/01
|
ДИМЕКСИД
|
рідина для зовнішнього застосування по 50 мл у флаконах
|
всі серії
|
UA/2468/01/01
|
ЙОД
|
розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 %
|
всі серії
|
UA/9327/01/01
|
КАМФОРНА ОЛІЯ
|
рідина нашкірна 10 %
|
010118,
|
UA/8632/01/01
|
ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН
|
розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах
|
всі серії
|
UA/2185/01/01
|
НАТРІЮ ТЕТРАБОРАТУ РОЗЧИН 20 % У ГЛІЦЕРИНІ
|
розчин нашкірний 20 % по 30 г у флаконах
|
всі серії
|
UA/2323/01/01
|
ПАСТА ТЕЙМУРОВА
|
паста по 20 г у тубах
|
всі серії
|
UA/2249/01/01
|
ПЕРТУСИН
|
сироп по 100 мл у флаконах
|
всі серії
|
UA/1938/01/01
|
РОТОКАН
|
рідина по 55 мл у флаконах
|
всі серії
|
UA/2469/01/01
|
СПИРТ МЕДИЧНИЙ 70
|
розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах
|
011017
|
UA/16090/01/01
|
СПИРТ МЕДИЧНИЙ 96
|
розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах
|
всі серії
|
UA/16056/01/01
|
ФОРМІДРОН
|
розчин для зовнішнього застосування, спиртовий
|
всі серії
|
UA/2186/01/01
|
ФУКОРЦИН
|
розчин для зовнішнього застосування по 25 мл у флаконах
|
всі серії
|
UA/2088/01/01
В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника
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