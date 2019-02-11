В Україні заборонили одразу 9 препаратів для лікування очей

80 Читать новость на русском
Краплі для очей
Краплі для очей / pixabay.com

В Україні тимчасово заборонили 9 різних крапель для очей словацької компанії ТОВ "УНІМЕД ФАРМА".

Мова йде про препарати: "УНІКЛОФЕН", "БЕТАЛМІК", "КАЛІЮ ЙОДИД", "УНІФЛОКС", "БЕНОКСІ", "БРИМОНАЛ", "УНІЛАТ", "ФЕНЕФРИН ". Виробником ліків є ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька Республіка повідомляє Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Читайте також: В Україні заборонили популярні таблетки від кашлю

Заборону встановили через анулювання Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

заборона ліків
Тимчасова заборона ліків 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк
сьогодні
6369
Теги: Здоров'я Лікування Ліки
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 4048
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 7987
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1520
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 8091
Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
5 лютого 14:04 Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
1415
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
5 лютого 13:21 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
33818
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук