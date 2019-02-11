В Україні заборонили одразу 9 препаратів для лікування очей

В Україні тимчасово заборонили 9 різних крапель для очей словацької компанії ТОВ "УНІМЕД ФАРМА".

Мова йде про препарати: "УНІКЛОФЕН", "БЕТАЛМІК", "КАЛІЮ ЙОДИД", "УНІФЛОКС", "БЕНОКСІ", "БРИМОНАЛ", "УНІЛАТ", "ФЕНЕФРИН ". Виробником ліків є ТОВ "УНІМЕД ФАРМА", Словацька Республіка повідомляє Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Заборону встановили через анулювання Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.



Тимчасова заборона ліків

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