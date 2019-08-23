В Україні заборонили одразу кілька популярних антисептиків

В Україні заборонили кілька серій антисептичних засобів компанії "Біо-Фарма ЛТД". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Рішення прийняв голова відомства Роман Ісаєнко у четвер, 22 серпня. Читайте також: Які ще препарати заборонили в Україні Під заборону потрапили "Спирт етиловий 70%" , розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах, серій SE 010616, SP 010718, SP 020718,

, розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах, серій SE 010616, SP 010718, SP 020718, "Спирт етиловий 96%", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серій 010715, SP 020718, SP 010117, SP 010718,

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, розчин 96%" по 100 мл у флаконах, серій ЕТ 010616, ЕТ 010718, "Спирт етиловий 96%", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 10 л у каністрах, серії SP10 010616. Виробником ліків є ТзОВ "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД". Серії ліків заборонили через лист від виробника.

В Україні заборонили кілька антисептиків "Біо-Фарми ЛТД" Препарат застосовують для дезінфекції шкіри рук. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.