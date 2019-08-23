В Україні заборонили одразу кілька популярних антисептиків
В Україні заборонили кілька серій антисептичних засобів компанії "Біо-Фарма ЛТД". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Рішення прийняв голова відомства Роман Ісаєнко у четвер, 22 серпня.
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Під заборону потрапили
- "Спирт етиловий 70%", розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах, серій SE 010616, SP 010718, SP 020718,
- "Спирт етиловий 96%", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серій 010715, SP 020718, SP 010117, SP 010718,
- "Етіл", розчин 96%" по 100 мл у флаконах, серій ЕТ 010616, ЕТ 010718,
- "Спирт етиловий 96%", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 10 л у каністрах, серії SP10 010616.
Виробником ліків є ТзОВ "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД".
Серії ліків заборонили через лист від виробника.
В Україні заборонили кілька антисептиків "Біо-Фарми ЛТД"
Препарат застосовують для дезінфекції шкіри рук.
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