В Україні заборонили одразу кілька популярних антисептиків

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В Україні заборонили кілька антисептиків "Біо-Фарми ЛТД"
В Україні заборонили кілька антисептиків "Біо-Фарми ЛТД" / stern.de

В Україні заборонили кілька серій антисептичних засобів компанії "Біо-Фарма ЛТД". Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Рішення прийняв голова відомства Роман Ісаєнко у четвер, 22 серпня.

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Під заборону потрапили

  • "Спирт етиловий 70%", розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах, серій SE 010616, SP 010718, SP 020718,
  • "Спирт етиловий 96%", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серій 010715, SP 020718, SP 010117, SP 010718,
  • "Етіл", розчин 96%" по 100 мл у флаконах, серій ЕТ 010616, ЕТ 010718,
  • "Спирт етиловий 96%", розчин для зовнішнього застосування 96 % по 10 л у каністрах, серії SP10 010616.

Виробником ліків є ТзОВ "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД".

Серії ліків заборонили через лист від виробника.

В Україні заборонили кілька антисептиків
В Україні заборонили кілька антисептиків "Біо-Фарми ЛТД"

Препарат застосовують для дезінфекції шкіри рук.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Ліки
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