В Україні заборонили популярне знеболювальне

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Заборона ліків в Україні 2019 - Німесил заборонили
В Україні заборонили дві серії препарату "Німесил" / Фото з вільних джерел

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на дві серії препарату "Німесил".

Таке рішення відомство прийняло у середу, 15 травня.

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Мова йде про "Німесил", гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах серій 84857, 83413.

Заборону встановили через те, що препарат вироблений для Лабораторі ГІДОТТІ С.п.А., Італія, з маркуванням польською мовою.

В Україні заборонили дві серії препарату
В Україні заборонили дві серії препарату "Німесил"

"Німесил" застосовують для симптоматичного лікування різноманітного гострого болю. Також він сприяє зниженню запального процесу, має жарознижувальну дію.

Препарат рекомендується використовувати при:

  • больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);
  • різних хворобах кістково-м'язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);
  • больових синдромах в результаті хірургічного втручання;
  • зубному, головному болі;
  • болісних менструаціях;
  • гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;
  • ГРВІ, підвищенні температури.

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Під заборону також потрапив російський препарат "Реддитукс" 100 мг, концентрат для приготування розчину для інфузій всіх серій. Ліки вилучили через те, що вони не були зареєстровані в Україні.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки
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