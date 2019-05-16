В Україні заборонили популярне знеболювальне

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на дві серії препарату "Німесил".

Таке рішення відомство прийняло у середу, 15 травня.

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Мова йде про "Німесил", гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах серій 84857, 83413.

Заборону встановили через те, що препарат вироблений для Лабораторі ГІДОТТІ С.п.А., Італія, з маркуванням польською мовою.



В Україні заборонили дві серії препарату "Німесил"

"Німесил" застосовують для симптоматичного лікування різноманітного гострого болю. Також він сприяє зниженню запального процесу, має жарознижувальну дію.

Препарат рекомендується використовувати при:

больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);

різних хворобах кістково-м'язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);

больових синдромах в результаті хірургічного втручання;

зубному, головному болі;

болісних менструаціях;

гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;

ГРВІ, підвищенні температури.

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Під заборону також потрапив російський препарат "Реддитукс" 100 мг, концентрат для приготування розчину для інфузій всіх серій. Ліки вилучили через те, що вони не були зареєстровані в Україні.

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