В Україні заборонили популярне знеболювальне
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на дві серії препарату "Німесил".
Таке рішення відомство прийняло у середу, 15 травня.
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Мова йде про "Німесил", гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах серій 84857, 83413.
Заборону встановили через те, що препарат вироблений для Лабораторі ГІДОТТІ С.п.А., Італія, з маркуванням польською мовою.
В Україні заборонили дві серії препарату "Німесил"
"Німесил" застосовують для симптоматичного лікування різноманітного гострого болю. Також він сприяє зниженню запального процесу, має жарознижувальну дію.
Препарат рекомендується використовувати при:
- больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);
- різних хворобах кістково-м'язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);
- больових синдромах в результаті хірургічного втручання;
- зубному, головному болі;
- болісних менструаціях;
- гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;
- ГРВІ, підвищенні температури.
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Під заборону також потрапив російський препарат "Реддитукс" 100 мг, концентрат для приготування розчину для інфузій всіх серій. Ліки вилучили через те, що вони не були зареєстровані в Україні.
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