В Україні заборонили знеболювальне "Німесил"
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії препарату "Німесил".
Рішення про заборону ухвалило у середу, 4 вересня.
Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
Мова йде про "Німесил", гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва "Laboratori Guidotti S.p.A", Італія
Відомство виявило, що серія 92176 маркована польською мовою і офіційно не ввозилася на територію України.
У результаті цього Держлікслужба заборонила всі серії ліків з цим дозуванням.
В Україні заборонили "Німесил"
Препарат "Німесил" рекомендується використовувати при:
- больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);
- різних хворобах кістково-м'язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);
- больових синдромах в результаті хірургічного втручання;
- зубному, головному болі;
- болісних менструаціях;
- гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;
- ГРВІ, підвищенні температури.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.