В Україні заборонили знеболювальне "Німесил"

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В Україні заборонили Німесил – заборона на знеболювальне Німесил
В Україні заборонили "Німесил" / kirovmiit.ru

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії препарату "Німесил".

Рішення про заборону ухвалило у середу, 4 вересня.

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Мова йде про "Німесил", гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва "Laboratori Guidotti S.p.A", Італія

Відомство виявило, що серія 92176 маркована польською мовою і офіційно не ввозилася на територію України.

У результаті цього Держлікслужба заборонила всі серії ліків з цим дозуванням.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Німесил"

Препарат "Німесил" рекомендується використовувати при:

  • больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);
  • різних хворобах кістково-м'язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);
  • больових синдромах в результаті хірургічного втручання;
  • зубному, головному болі;
  • болісних менструаціях;
  • гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;
  • ГРВІ, підвищенні температури.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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