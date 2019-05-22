В Україні заборонили популярні ліки від здуття

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В Україні заборонили одну серію ліків "Еспумізан"
В Україні заборонили одну серію ліків "Еспумізан" / iskelma.fi

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію препарату "Еспумізану".

Таке рішення прийняли у вівторок, 21 травня.

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Мова йде про "Еспумізан" L, краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі з крапельницею-вставкою та пробкою; по 1 флакону в картонній коробці серії 82039. Виробником препарату є Берлін-Хемі АГ, Німеччина.

Заборонили препарат через наявність в зразках вказаної серії лікарського засобу наявні білі включення. При цьому виробник зазначає, що основною ознакою серії лікарського засобу є її однорідність.

В Україні заборонили одну серію ліків
В Україні заборонили одну серію ліків "Еспумізан"

"Еспумізан" застосовується для симптоматичного лікування симптомів з боку травного тракту, спричинених підвищеним накопиченням газів, наприклад, при метеоризмі.

Препарат використовують як допоміжний засіб для рентгенологічного та/або ультразвукового дослідження (УЗД) органів черевної порожнини.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки Шлунково-кишковий тракт
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